Alunos de escolas municipais de Rondonópolis se alegram com presença de grupo teatral

As escolas municipais de Rondonópolis estão sendo agraciadas com a presença do grupo Diverte Teatro Viajantes, por meio de uma parceria entre o Ministério da Cultura e a Bayer. A peça “Diversidade”, destinada a crianças entre 8 e 12 anos, está encantando os alunos com sua mensagem de inclusão, respeito e tolerância. O objetivo do grupo teatral é promover reflexões e diálogos sobre a importância da diversidade, estimulando a consciência dos jovens.

O cronograma de apresentações teve início nesta sexta-feira (19), com performances na Escola Municipal Rosalino Antônio da Silva e na Escola Municipal Edivaldo Zuliani Belo.

A peça “Diversidade” tem a duração de 60 minutos e combina informação, brincadeira, poesia e ludicidade para transmitir sua mensagem de forma envolvente e educativa.

Na próxima segunda-feira (22), o grupo estará de volta à Escola Municipal Rosalino Antônio da Silva, levando sua mensagem para mais alunos. Além disso, a Escola Municipal Rural Professora Dersi Rodrigues de Almeida também será contemplada com uma apresentação, ampliando ainda mais o alcance da mensagem de diversidade e igualdade.

A iniciativa de trazer o grupo para as escolas municipais de Rondonópolis é uma forma inspiradora de estimular o diálogo sobre questões relevantes para a formação das crianças. Ao promover a reflexão sobre a diversidade, o respeito às diferenças e a importância da tolerância, o teatro se torna uma poderosa ferramenta educativa.