Anel Viário de Rondonópolis é interditado para obras e motoristas precisam passar por rota alternativa

Os motoristas que precisarem passar pelo Anel Viário de Rondonópolis-MT terão de ir por uma rota alternativa. Isso porque a pista está interditada desde segunda-feira (29) para obras. O bloqueio total da via, provocado por uma obra de restauração do Anel Viário, tem desagradado os motoristas e sitiantes do Campo Limpo – por onde os veículos estão transitando.

São cerca de 15 quilômetros de estrada de chão, passando pela comunidade rural Campo Limpo até cerca de 900 metros da praça de pedágio, na BR-364. A rota alternativa vai ‘pesar’ no bolso dos profissionais que estão vindo pela MT-130, com destino aos Distritos Industriais de Rondonópolis, já que eles terão de pagar o pedágio para concessionária Morro da Mesa e novamente, na rodovia federal.

“São três pedágios caros de Primavera do Leste para cá”, reclama o motorista Geraldo Valério, que tinha uma carga para descarregar em uma empresa no Distrito Industrial. O colega de profissão dele, Laurismar de Araújo estava na mesma situação, mas disse que iria se arriscar pelas ruas no centro urbano, “eu não conheço essa estrada. Não vou correr o risco de ser roubado, prefiro pagar uma multa”.

Com o desvio, muitos sitiantes agora precisam dividir a pista com veículos pesados. A situação tem sido motivo de preocupação por parte dos moradores do Campo Limpo, que também reclamam da ‘nuvem de poeira’ que tem se formado sobre às casas que ficam às margens da estrada.

“Todas as rodovias são feitas com trânsito [de veículos], por que agora precisam desviar?”, questiona Sueli Dinis, que teme: “As carretas descem correndo, que cobre [de poeira] tudo. Acho que o carreteiro já desce estressado e se achar alguma coisa na frente, vai [atingir] com tudo”.

Obras

Anunciada pelo governador Mauro Mendes (UB) no início de maio, a obra está estimada em R$ 22 milhões prevê a restauração total dos quase 16 quilômetros da pista do Anel Viário, com asfalto CBUQ.

