Ao lado de Maduro, Lula defende entrada da Venezuela no Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (29) que apoia a entrada da Venezuela no Brics, grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bloco tem como objetivos a cooperação econômica e o desenvolvimento em conjunto dos países-membros. Após uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Lula afirmou que é favorável à adesão do país vizinho ao bloco. “Tem vários países que querem participar. Vamos discutir. Depende da vontade de todos. Se houver um pedido oficial, esse pedido será levado ao Brics, e lá nós decidiremos.

Mas, se perguntarem sobre a minha vontade, eu sou favorável”, disse Lula à imprensa.

Maduro afirmou que a Venezuela tem interesse em participar do Brics. “Sim, queremos fazer parte dos Brics. De forma modesta, mas, sim, queremos fazer parte e acompanhar a construção dessa nova arquitetura geopolítica mundial desse novo mundo que está à nossa frente”, afirmou o líder da Venezuela.

Maduro não visitava o Brasil desde 2015. Durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), as relações diplomáticas dos dois países foram rompidas. Após tomar posse neste ano, Lula passou a ter diálogo com o governo de Maduro. Segundo o presidente brasileiro, a retomada das relações é um “momento histórico”.

“O Maduro volta a visitar o Brasil, e nós recuperamos o direito de fazer uma política de relações internacionais com seriedade, sobretudo com países que fazem fronteira com o Brasil. A Venezuela sempre foi uma parceira excepcional para o Brasil, mas, por conta das contingências políticas e de equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil,” disse Lula.

O presidente venezuelano chegou ao Brasil no domingo (28). Ele foi convidado por Lula para participar de uma cúpula com os presidentes dos países da América do Sul, que acontece nesta terça-feira (30) em Brasília.

A princípio, os dois só conversariam na cúpula. Os encontros desta segunda não estavam previstos na agenda oficial de Lula, mas foram confirmados de última hora pelo governo federal. Também há previsão de que Lula e Maduro assinem acordos bilaterais.

Pelas redes sociais, Maduro celebrou a viagem ao Brasil. “Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente”, escreveu.