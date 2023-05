Apaes de Sorriso e Itaúba recebem computadores viabilizados por deputada em parceria com a Seciteci

As Apaes dos municípios de Sorriso e de Itaúba foram contempladas com 10 computadores cada uma, produzidos pelo Centro de Recondicionamento de Computadores – Recytec e viabilizados pela presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada Janaina Riva (MDB), por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

A entrega nos municípios aconteceu esta semana (17 e 18). No caso de Sorriso, a demanda do laboratório de informática para Apae chegou até a deputada Janaina por meio do vereador e suplente de deputado, Damiani da TV. Nesta quarta-feira ele e o coordenador do programa Recytec, Alexandre César Monteiro, entregaram os computadores à Maria Inês, presidente da Apae, e à diretora, Giovana Cristina Koch Bottega.

“Quero agradecer a deputada Janaina por ter atendido a nossa demanda para Apae e viabilizado esses computadores por meio da Seciteci. A Apae de Sorriso agradece tenho certeza que fará muito bom uso dessas máquinas”, disse o vereador.

Em Itaúba, a demanda para atender a Apae do município com computadores partiu do prefeito Antonio Ferreira de Oliveira Neto, o Tijolinho, e dos vereadores Anderson Tiago Strapazzon, o Andi, Wagner Pereira e Paulo Sérgio Lopes, o Paulo Mecânico. Eles fizeram a entrega nesta quinta-feira (18.05) à presidente da Apae Itaúba, Sandra Vieira Nunes.

O atendimento às entidades filantrópicas é uma das metas do Recytec, que prevê a entrega anual de 1.200 equipamentos, além do descarte ambientalmente correto do lixo eletrônico e a oferta de cursos profissionalizantes na área de informática e tecnologia.

“A Seciteci está de parabéns pelo Centro de Recondicionamento de Computadores – Recytec pois além de ajudar o meio ambiente com o descarte correto de lixo eletrônico, atende a demandas por laboratórios de informática de diversas instituições. Isso é inclusão. Parabéns ao secretário Allan kardec e a toda equipe Recytec”, finalizou a deputada.