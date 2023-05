Após 35 anos em isolamento, Mundi é transferida para um refúgio de elefantes na Geórgia (EUA)

A ONG Proteção Animal Mundial atuou no transporte seguro de uma elefanta da savana africana (de 41 anos) para o santuário Elephant Refuge North America (ERNA) em Attapulgus, Geórgia, EUA. Mundi foi resgatada do Zoológico Mayaguez, em Porto Rico, que foi obrigado a fechar devido a inúmeras falhas no cumprimento dos padrões de bem-estar animal. Depois de passar quase 35 anos em isolamento, cruelmente treinada e explorada para entretenimento, agora a animal passará o resto de sua vida no refúgio administrado pela Elephant Aid International (EAI).

“Estamos entusiasmados que Mundi veio morar no Elephant Refuge North America e somos gratos à Proteção Animal Mundial por se juntar a nós em seu resgate. Mundi sofreu em cativeiro a vida inteira, e estamos ansiosos para cuidar dela e dar-lhe a vida que ela merece”, afirma Carol Buckley, fundadora, presidente e CEO da Elephant Aid International.

Nascida no Zimbábue em 1982, Mundi foi trazida para os EUA pelo milionário Arthur Jones, depois de ficar órfã após um abate em massa organizado pelo governo. A elefanta, ao lado de outros 62 animais da espécie, foi levada para a propriedade de Jones em Jumbolair, na Flórida, onde viveu por dois anos. Depois, foi doada ao zoológico de Mayaguez, após ser explorada em um circo. Por enfrentar inúmeras irregularidades em relação aos maus-tratos animais, o zoológico perdeu a licença concedida pelo Departamento de Agricultura dos EUA em 2018. A Proteção Animal Mundial e a EAI se uniram às autoridades locais e parceiros para o resgate, todos focados em garantir o transporte seguro da elefanta de 3.600 kg, que é conhecida por sua calma e curiosidade.

A operação apoiada e monitorada pela Proteção Animal Mundial foi longa e desafiadora, começando no início da manhã com uma viagem de 30 minutos do zoológico para o aeroporto Em seguida, a elefanta foi transferida para um avião 747 fretado, indo de Porto Rico para Jacksonville, Flórida, e em seguida transportada de caminhão para a Geórgia. O procedimento ocorreu sem intercorrências e a partir de agora todos os cuidados para que ela se adapte ao novo ambiente serão tomados. Apenas após a reabilitação que Mundi conhecerá os outros dois elefantes que residem no local. O resgate faz parte de uma operação extensa do Wild Animal Sanctuary, que visa a reacomodação de todos os animais dos zoológicos de Mayaguez em santuários.