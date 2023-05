Após assalto, criminoso morre em confronto com a Polícia em Rondonópolis

Um homem de aproximadamente 18 a 22 anos morreu após um confronto com a equipe da Polícia Militar (PM), na madrugada desta terça-feira (23), em Rondonópolis (MT). O indivíduo ainda não foi identificado. O crime aconteceu após um roubo de um veículo no bairro Jardim Santa Laura. Um 2° suspeito foi preso.

Conforme informações da PM, por volta das 22h30 desta segunda-feira (22), no bairro Jardim Santa Laura, a vítima estava chegando na residência, quando dois indivíduos chegaram em uma moto armados e anunciaram o assalto.

Os suspeitos agrediram a vítima com socos no rosto. Em seguida levaram um veículo Gol prata pertencente a vítima.

A PM foi acionada, sendo assim as equipes de área do 5º BPM e Força Tática iniciaram as diligências. Os policiais encontraram o veículo roubado próximo da UFR onde foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, contudo os criminosos não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade.

Já aos fundos de um supermercado no bairro Residencial Granville, os criminosos entraram com o carro em um matagal, abandonaram o veículo e fugiram a pé por um terreno baldio.

Foi realizado o cerco policial e um dos suspeitos foi detido.

Continuando as diligências, a equipe de Força Tática encontrou com o outro infrator, momento no qual ele efetuou disparo na direção dos policiais, sendo então revidada a agressão. Os policiais realizaram disparos e o indivíduo foi atingido.

Os policiais acionaram o SAMU, onde foi prestado o devido socorro e o indivíduo foi encaminhado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da PJC e Politec foram acionadas.

Com o suspeito detido, os policiais encontraram 10 porções de substância análoga a cocaína e R$ 250,00 em dinheiro trocado.

Todas as informações constam em registro no Boletim de Ocorrência.

INFORMAÇÕES SOBRE O CRIMINOSO MORTO

Tem uma figura da morte no tórax do lado direito, no tórax lado esquerdo figura de um palhaço do coringa, no braço esquerdo anterior uma figura de uma nuvem com raios, também no braço esquerdo lado interno figura de uma mulher, na perna esquerda uma figura de uma máscara de palhaço.