Após implantação de programa, mais de 35 mil crianças foram alfabetizadas na idade certa em Mato Grosso

Mais de 35 mil alunos das escolas de Mato Grosso foram alfabetizados na idade certa, que é até os sete anos, desde a implantação do Programa Alfabetiza MT. O número corresponde a 77% das crianças matriculadas no 2º ano do Ensino Fundamental.

O Alfabetiza MT foi lançado pelo Governo de Mato Grosso em agosto de 2021, com o objetivo de reduzir as taxas de alfabetização incompleta e letramento insuficiente em séries avançadas, e funciona em regime de colaboração com os municípios. Já aderiram ao programa, 140 prefeituras.

O Governo fica responsável pelo apoio técnico e pedagógico, formação de profissionais, avaliações externas, premiação de escolas e acompanhamento das ações nas prefeituras. Neste ano, é distribuído a todos os alunos beneficiados Material Didático Complementar atualizado.

Para incentivar os municípios a garantir a alfabetização das crianças até os 7 anos, o governo dá apoio financeiro a 200 escolas a cada ano, por meio do Educa MT.

No próximo dia 6 de junho, o Governo fará a entrega de R$ 8,2 milhões em prêmios, sendo R$ 5,5 milhões para as 100 escolas com os melhores índices no Avalia MT e outros R$ 2,7 milhões para as 100 unidades que obtiveram os menores índices, a fim de melhorar o desempenho.

Entre as 100 escolas com melhor desempenho, os prêmios são divididos em três categorias. O prêmio I será destinado às 80 escolas que obtiveram os melhores resultados no Índice de Desempenho Educacional do Estado de Mato Grosso na Alfabetização (IDEMT-ALFA). Já o Prêmio II é destinado às dez escolas com as maiores evoluções no IDEMT-ALFA em relação à edição anterior do prêmio. Por fim, o Prêmio III contempla dez escolas com IDEMT-ALFA igual ou superior a 5,0 pontos, que possuam os menores desvios-padrão entre os resultados individuais dos estudantes em Língua Portuguesa.

Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o programa Alfabetiza MT pensa no futuro das crianças, para que possam, com o ensino adequado, avançarem de forma mais efetiva no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na educação superior, ampliando as possibilidades de um futuro melhor a elas.

“O Prêmio Educa MT reafirma o compromisso do Governo com o regime de colaboração e compartilhamento de boas práticas e bom desempenho na alfabetização, envolvendo todos os municípios. Os valores que serão entregues a cada escola serão depositados em conta e cada unidade decidirá, de forma coletiva, como investir os recursos. Além disso, as 100 escolas premiadas deverão assessorar pedagogicamente as 100 escolas apoiadas”, explicou Alan.

Também serão reconhecidos os 15 professores que mais alfabetizaram em cada uma das Diretorias Regionais de Educação.