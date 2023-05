Após negociações, brasileiros comemoram um ano sem dívidas

Só quem já ficou com o nome sujo e sem dinheiro para quitar as dívidas e sair da inadimplência sabe como é difícil e angustiante passar por essa situação. O consultor comercial Gustavo Felipe Farias Nunes, de 27 anos, e a professora Adriane Cabral Aguiar, 27, são brasileiros que ficaram endividados, conseguiram dar a volta por cima e, agora, comemoram um ano com o nome limpo.

Gustavo conviveu com suas dívidas por oito anos. “Tudo começou quando eu saí da casa dos meus pais, aos 18 anos. Era a primeira vez que eu tinha conta em banco, e fui entrando no cheque especial, sem conseguir pagar. Depois de uns dois ou três anos, consegui acertar tudo, mas um pouco antes da pandemia acabei entrando no cartão [de crédito], o que foi piorando depois”, conta o consultor.

Outra vítima do cheque especial foi Adriane. No final de 2019, gastou um pouco além do dinheiro que tinha na conta de um banco privado. “Os juros são muito altos e correm rápido, a dívida foi rolando, aumentando demais. Com o nome sujo, ficou tudo mais difícil, não conseguia comprar mais nada a prazo”, fala.

A professora revela ter vivido um período de muita ansiedade, porque queria resolver a situação, mas não tinha condições financeiras para isso, e acabava “se enrolando” cada vez mais. A dívida chegou ao valor de R$ 22 mil.

Tudo mudou há um ano, em abril de 2022. “Uma empresa de cobrança telefonou, falando sobre a possibilidade de fazer uma renegociação com desconto. Consegui fechar um acordo com o pagamento de dez parcelas de R$ 315, valeu muito a pena”, diz.

A experiência foi suficiente para Adriane se conscientizar e aprender a lição. “Ficar com o nome sujo é ter uma pendência, é uma situação muito ruim, em que a sensação é de prisão. Me senti bem melhor quando renegociei, aprendi a cuidar melhor do meu dinheiro. Não quero passar por tudo isso de novo.”

Rédea curta

Ao contrário de Adriane, Gustavo confessa que ainda não aprendeu a controlar seu orçamento. “Sofro até hoje, mas já tenho na cabeça que minha prioridade é pagar as contas. Lembro que quando estava com o nome sujo, não conseguia crédito para comprar uma coisa mais cara, e era muito ruim”, afirma.

Casado há quatro anos, ele diz que parte do mérito por ter conseguido completar um ano sem novas dívidas é da vida a dois. “Casar me ajudou bastante, depois de começar a morar com minha esposa, melhorei muito nessa questão.”

Campanha de educação financeira

Apesar do sentimento de alívio e da vitória, digna de comemoração, de completarem um ano com o nome limpo, Gustavo e Adriane não tinham se dado conta do “aniversário” da vida sem dívidas. A festa ficou por conta da Serasa, empresa de análises e informações para decisões de crédito, com a campanha “Feliz 1 Ano de Nome Limpo”.

“Foi uma surpresa para mim. Entraram em contato comigo, perguntando se podiam me dar um presente. Foi muito legal, me deixou feliz! Acho que esse tipo de ação funciona como um incentivo para as pessoas regularizarem suas dívidas”, analisa Adriane.

“Gostei muito do kit”, fala Gustavo. “Ele mostra que estão vendo a gente, que dão importância, é simbólico. Para mim, fica como um incentivo para me ‘manter na linha’.”

Clara Aguiar, gerente de conteúdo da Serasa, comemora a repercussão da campanha: “Existe uma chuva de pessoas querendo receber os brindes, e era o que a gente queria causar quando pensou nessa ação. É muito comum o pensamento em relação à Serasa ser sobre ‘aquela empresa que só cobra’. Atuamos mais em educação financeira, ensinamos a ter uma vida financeira saudável, temos muitos conteúdos gratuitos sobre isso, é essa a nossa mensagem”, diz.

Ela conta que a inspiração para a campanha veio da internet. “Muitas ideias surgem das interações nas redes sociais. Em uma delas, um consumidor falou que queria ter o aniversário do nome limpo, que seria mais uma data para comemorar. Consideramos a sugestão muito boa, pois celebrar essa retomada ajuda a estar de bem com a vida financeira.”

Para descobrir quem estava completando um ano com o nome limpo, foi feito um levantamento, na base de dados da empresa, de todas as pessoas que negociaram dívidas em janeiro, fevereiro e março de 2022 e que ainda estavam com o nome limpo. Ao todo, foram encontrados 400 mil consumidores nessa situação em todo o país.