App reduz parcelas de consignados e já economizou 5 milhões de servidores públicos

Vera dos Santos, 65 anos, servidora, se arrepende de ter feito empréstimo consignado: “Estou pagando um valor acima do que havia previsto em taxas. Caso haja uma redução nos valores das parcelas, isso será de grande ajuda para mim”, desabafa.

Mas a solução pode estar na palma da mão, através de ferramentas tecnológicas, como estamos habituados a fazer como passagens aéreas (ex. decolar.com) e hotéis (ex. booking).

É o que o aplicativo Konsi (@konsi.app) apresenta ao verificar as oportunidades de crédito nos principais bancos do mercado, de forma rápida, reduzindo parcelas. Reginaldo, aposentado de 71 anos, teve uma redução de R$ 20 mil graças ao app. “Fiz buscas na internet para verificar se tratava de uma empresa séria, se poderia confiar nessa proposta que era bem atrativa. Após me certificar, contratei a portabilidade e a minha parcela teve redução de R$ 234. Com as 84 parcelas que faltava para pagar, tive R$ 20 mil de economia e foi um grande alívio para minhas contas mensais”, exclama.

Para baixar o aplicativo da Konsi, acesse: https://links.konsi.com.br/MT

A plataforma, criada pelos baianos Rodrigo Fontes, 34 anos, Paulo Fontes, 36 anos, Rafael Seixas, 37 anos, e Bruno Barreto, 37 anos, gera reduções de juros e melhores condições de parcelamentos, mesmo para dívidas e empréstimos já existentes. Além de novos créditos, é possível simular e contratar operações de portabilidade com revisão dos juros para reduzir as parcelas das operações antigas ou ainda transformar a economia em um “troco” (nova retirada de valores sem aumentar o valor da parcela).

O blog www.konsi.com.br/blog também orienta servidores, públicos, aposentados e pensionistas sobre os pontos mais relevantes da vida financeira dessas pessoas e como ficar longe de “pegadinhas” e golpes. “Os conteúdos também explicam melhorias para o crédito consignado, inclusive sobre reduções de juros por portabilidade, refinanciamentos e melhores condições de contratação”, diz Paulo, cofundador do Konsi, que foca em comparar, simplificar e reduzir taxas.

Mudanças no INSS:

Os beneficiários do INSS, que precisam recorrer ao empréstimo consignado, têm enfrentado altas taxas de juros nos últimos anos. Contudo, uma nova definição de taxa em 1,97% traz esperança de uma redução significativa nos custos de empréstimos para aposentados e pensionistas.

De acordo com a Sicoob Coopernapi, houve um aumento de 20% na demanda de empréstimos consignados do INSS entre aposentados.

Ajuste também no salário-mínimo:

Estas mudanças foram anunciadas em sequência ao anúncio do aumento do salário-mínimo. O salário-mínimo sofreu um aumento de 5,81% para compensar a inflação e um aumento adicional de 1,5% para refletir um aumento real que não havia sido concedido nos últimos quatro anos, passando a ser de R$ 1.302,00 a partir de janeiro de 2023.

Estabelecido novo limite de juros do consignado para beneficiários do INSS em 1,97%:

Além da mudança no teto de juros do consignado para beneficiários do INSS, também ocorrerá uma alteração na taxa de juros do empréstimo consignado. Com a definição da nova taxa em 1,97%, espera-se uma redução significativa nos custos de empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas do INSS.

A taxa foi referendada em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) na última terça-feira, 28/3. Durante o encontro, também foi definido que o limite de juros para a modalidade de cartão de crédito ficará em 2,89%.

O ministro do Trabalho e Previdência, Carlos Lupi, baseou a proposta encaminhada pelo Governo Federal em estudos realizados pelos ministérios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.