Atletas inscritos na 1ª Corrida SER Família dos Anjos podem retirar o kit atleta a partir desta quinta-feira (18)

Os inscritos para a 1ª Corrida SER Família dos Anjos ‘Vista Suas Asas, Doe Medula Óssea’, idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, devem ficar atentos ao prazo para a retirada do Kit do Atleta. Os 500 kits serão entregues nos dias 18 e 19 de maio, das 10h às 17h, no MT Hemocentro, bairro Centro Sul, em Cuiabá.

Para a retirada do kit, o inscrito precisa apresentar documento de identificação com foto. Além disso, é imprescindível a entrega das doações de produtos, como uma lata de leite Nutren Júnior ou um pacote de fralda descartável, conforme escolha no ato da inscrição.

Para os atletas da categoria de PCD é obrigatória a apresentação de documento que ateste sua condição de pessoa portadora de deficiência.

A 1ª Corrida SER Família dos Anjos será realizada no dia 20 de maio, às 16h30, na Arena Pantanal, e antecede a semana de mobilização dos cadastros de doadores de medula óssea. A campanha de Cadastro Voluntário de Medula Óssea, este ano, ocorre entre os dias 22 e 26 de maio, na sede do MT Hemocentro, com diferentes atividades. Além de idealizadora, a primeira-dama de Mato Grosso é madrinha da corrida.

As 500 inscrições foram esgotadas em tempo recorde, nas primeiras horas após a divulgação do link, no dia 11 de maio.

“Estou muito feliz com essa a adesão que a corrida recebeu. Ano que vem a nossa meta é ampliar o número de inscrições para que mais pessoas possam participar desta tão importante campanha pelos cadastros voluntários de Medula Óssea que o MT Hemocentro faz todos os anos. Gratidão a todos parceiros. Tenho certeza que será um sucesso”, disse a primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

A 1ª edição da corrida, que tem a finalidade de apoiar o MT Hemocentro, conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Secel), Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Secretaria de Estado de Saúde (Ses), e parceria da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT) e da Morro MT.

Cadastros Voluntários de Medula Óssea

Para o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), os interessados podem entrar em contato com o MT Hemocentro para mais informações, ou buscarem a unidade móvel do MT Hemocentro (carreta) que percorre municípios no interior do Estado.

O MT Hemocentro está localizado na Rua 13 de Junho, 1055 – Centro Sul, em Cuiabá, contato: (65) 3623-0044 (Ramal: 220 e 221) e 98433 0624.