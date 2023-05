Autor de agressão contra ex-companheira e bebê de dez meses é preso em flagrante pela Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na noite deste segunda-feira (29), em Sorriso, depois de invadir a casa da ex-mulher e agredir a ela, a mãe dela e o filho pequeno.

Na manhã de segunda-feira, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual recebeu o registro de ocorrência relatando que o suspeito invadiu a casa da mãe da vítima e agrediu fisicamente a ex-sogra com um soco e o filho de apenas 10 meses de idade com apertões e sacudidas truculentas. De acordo com a apuração, o agressor também manipula psicologicamente a a ex-companheira.

As vítimas foram ouvidas na Delegacia de Sorriso e após diligências, o autor das agressões foi detido em flagrante em seu local de trabalho, na noite de segunda-feira.

A delegada Jéssica Assis autuou o suspeito pelos crimes de lesão corporal cometida por razão do gênero feminino, violência psicológica e lesão corporal cometida contra descendente.