Autor de estupro de adolescente tem prisão cumprida em ação da Polícia Civil

O autor de um crime estupro praticado contra uma adolescente no município de Sapezal teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (31), após rápida investigação realizada pela Delegacia do município. O suspeito, de 25 anos, teve a ordem de prisão decretada por estupro.

O crime ocorreu no domingo (28) em uma região de mata próximo a um clube da cidade. A vítima, de 17 anos, estava no clube com o suspeito e quando disse que ia embora, foi seguida por ele, até a região de mata, onde teria a rendido e a estuprado.

Após o fato, o suspeito fugiu do local, sendo a vítima encontrada posteriormente por terceiros, com várias escoriações pelo corpo, chorando e muito apavorada. A equipe da Polícia Militar chegou a realizar buscas pelo suspeito, que não foi localizado.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações, colhendo as informações e conseguindo identificar o suspeito, que teve o mandado de prisão representado pelo delegado Hebert Hugo Montenegro de Souza e deferido pela Justiça.

A ordem de prisão foi deferida pela Justiça e cumprida pelos policiais da Delegacia de Sapezal, nesta quarta-feira, sendo posteriormente o suspeito colocado à disposição da Justiça. “Foi uma resposta rápida da Polícia Civil para um crime grave de violência contra a mulher”, disse o delegado.