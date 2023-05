Autor de homicídio de caminhoneiro após acidente na BR-364 é preso em flagrante

Policiais civis da Delegacia de Santo Antônio de Leverger prenderam em flagrante, na noite de quarta-feira (17), o autor do homicídio de um caminhoneiro, ocorrido na tarde do mesmo dia, na Serra de São Vicente, na BR-364.

O homem de 44 anos, também caminhoneiro, foi autuado em flagrante na delegacia da Polícia Civil pelo crime de homicídio doloso, qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima.

Edivaldo Francisco Junior, de 38 anos, foi morto com golpes de arma cortante, após um acidente de trânsito que envolveu três carretas e uma camionete, na manhã de quarta-feira, no trecho da rodovia federal na Serra de São Vicente, município de Santo Antônio de Leverger.

Conforme a apuração realizada no local, o veículo conduzido por Edivaldo e outras duas carretas e a camionete trafegavam sentido Serra de São Vicente a Cuiabá. Próximo da localidade conhecida como pedreira, no km 346, a vítima teria colidido na grade de proteção da rodovia e na sequência houve colisão com os demais veículos.

A equipe policial apurou, preliminarmente, que o suspeito e a vítima tiveram um desentendimento em decorrência da primeira colisão. Informações preliminares apontam que suspeito fechou a vítima na rodovia, causando danos na lateral na carreta de Edivaldo. Em seguida, a vítima do homicídio tentou ultrapassar o suspeito e bateu na traseira do veículo e nos demais envolvidos no acidente.

Na sequência ao acidente, o suspeito saiu do seu veículo e desferiu facadas na vítima, que a levaram a óbito.

Com as colisões entre os veículos, a passageira da camionete S10 ficou ferida e foi socorrida a um hospital em Cuiabá.

Durante as diligências, os investigadores conseguiram identificar o suspeito do homicídio, de 44 anos, que foi detido e encaminhado à delegacia de Santo Antônio de Leverger.

Nesta manhã, ele foi interrogado pelo delegado Henrique Espíndola e autuado em flagrante. As roupas que o suspeito usava no momento do crime, e estão com marcas de sangue, foram apreendidas e serão encaminhadas à perícia.