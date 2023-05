Banco de Sangue de Rondonópolis segue em alerta e pede ajuda de doadores

O Banco de Sangue de Rondonópolis segue com os estoques em grande alerta. “Precisamos da sua ajuda. Todas as tipagens serão importantes para salvar vidas e manter os estoques em dia” o apelo foi feito na manhã desta segunda-feira (8), pela responsável pela captação, Elita Vieira.

A unidade atende 19 municípios da região Sul de Mato Grosso e fica aberta à doações de segunda a sábado e feriados, das 7 horas às 18 horas.

O Banco de Sangue está funcionando no Hospital Regional de Rondonópolis (entrada pela rua 13 de Maio, Jardim Guanabara). A pessoa precisa ir com um documento com foto e estar bem alimentada.

Para doar não precisa de agendamento.

“Corra ao Hospital Regional de Rondonópolis, portanto o documento original com foto e usando máscara. Salve vidas e salve a vida do seu irmão. Doe sangue urgente” finaliza Elita.