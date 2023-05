Bebê de 1 ano com sinais de espancamento é internada às pressas

Uma bebê de 1 ano com sinais de espancamento pelo corpo precisou ser internada às pressas no Hospital Irmã Dulce, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o delegado responsável pela ocorrência, Edson Bianchi Júnior, a madrasta e o pai da criança são suspeitas de tê-la agredido.

Em entrevista ao R7, o delegado explicou que a madrasta foi, inicialmente, ouvida no CPJ (Central de Polícia Judiciária). No depoimento, ela contou que a enteada teria sofrido uma queda, por isso os hematomas. A mulher foi liberada na sequência.

Já o pai da vítima ainda será ouvido no inquérito policial, mas Bianchi não informou a data prevista para ocorrer.

Quem levou a vítima ao hospital foi a própria madrasta. Vendo as condições do bebê, a equipe médica decidiu acionar a polícia.

Enquanto as investigações ainda estão em andamento, a polícia solicitou uma medida protetiva contra o pai da menina e a mulher dele, com que a criança morava. “Isso vai impedir, por enquanto, que eles cheguem perto dela”, informou o delegado.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e mais detalhes serão preservados por se tratar de um crime envolvendo menor de idade.