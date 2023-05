Bebê de 9 meses que caiu de 3º andar quebrou uma das pernas, mas não precisará de cirurgia

A bebê de apenas nove meses que caiu do terceiro andar de um prédio do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, passa bem e não precisará mais fazer uma cirurgia. A família, agora, aguarda a recuperação.

No hospital, a menina já está sorrindo e cantando. Situação quase que impensável para a história vivida por ela, que caiu de uma altura de cerca de 10 metros, na tarde do último sábado (27).

Após a queda, a criança foi socorrida para um hospital em Cariacica e chegou a ser transferida para o Hospital Infantil, onde segue internada.

O tio da criança, que preferiu não ser identificado, contou que ela quebrou uma das pernas e teve luxação no rosto. No entanto, a possibilidade de fazer uma cirurgia foi descartada. No hospital, ela segue acompanhada da mãe.

Criança foi salva pela tia

A primeira pessoa que viu a criança caída na rua foi a tia da menina. Ela não quis se identificar, mas contou que atravessava a rua quando viu algo parecido com um boneco, mas depois reconheceu que era sua sobrinha.

“Eu fiquei desesperada. Peguei ela, todo mundo começou a gritar, meu irmão viu e veio correndo descalço e fomos para um hospital particular de Campo Grande”, contou.

O irmão da tia da criança disse que estava em casa quando tudo aconteceu. No desespero, ele desceu, entrou no carro e os dois, com a criança desacordada, correram para o hospital.

“Quando ouvi os gritos eu desci correndo, meu carro estava do lado de fora, só entrei no carro, minha irmã e minha sobrinha já estavam lá dentro e, aparentemente, a menina já estava sem vida”, lembrou o rapaz que também prefere não ter a identidade revelada.

Massagem cardíaca na criança

Durante o trajeto até o hospital, o tio da vítima, além de dirigir, também orava pela menina. Na tentativa de reanimar a criança, a tia que estava no banco de trás fazia massagem e assoprava a boca da menina.

“Ligamos o pisca alerta do carro para avisar que estávamos com pressa e saímos buzinando. Nesse período, minha irmã fazia massagem cardíaca na criança e assoprando a boquinha dela para fazer reanimação e nessa hora eu estava fazendo uma oração para ela.”

Em um dado momento, quando se aproximavam do hospital, a menina deu um choro leve. O tio lembra que nessa hora pediu que a irmã parasse com as massagens, mas a criança voltou a ficar quieta.

Depois de alguns segundos de massagem, a menina voltou a chorar com mais força. De acordo com a tia, o choro voltou ao normal quando eles chegaram ao hospital.

No local, ela informou o que tinha ocorrido, mas como não tinha como fazer outros procedimentos na unidade, a criança foi transferida para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.

O que diz a polícia?

Ao ser questionada sobre o andamento do caso, a Polícia Civil informou à reportagem que as diligências iniciais foram realizadas pela equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o caso segue sob investigação.