Bianca Andrade ‘expulsa’ tubarões de nova mansão de R$ 18 milhões

Bianca Andrade usou as redes sociais, na última terça-feira (2), para esclarecer que não tem tubarões na nova mansão dela. A casa tem um aquário de 34 mil litros para os animais e era usado pelo antigo dono.

“Deixa eu parar para falar uma coisa objetiva aqui com vocês, porque eu estou na correria. Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles”, começou a influenciadora, nos stories.

Ela contou que conversou com o ex-dono da mansão e disse que não concordava que os animais ficassem no aquário do local. “Entrei na casa e os tubarões já estavam em um lugar melhor, com profissionais em um aquário que podem cuidar deles”, explicou.

A influenciadora anunciou, na última segunda-feira (1º) que comprou a mansão conhecida como “casa tubarão”, que custa R$ 18 milhões e conta com cinema, academia, salão de festas e muito mais.