Boi | Aumento da oferta de animais mantém preços pressionados

O mercado físico do boi gordo registrou preços mais baixos nesta semana. O movimento de queda é mais intenso no Centro-Norte. Mais uma vez se avoluma a oferta de animais terminados a pasto, com grande presença de fêmeas nas escalas de abate.

Nesse ponto, os frigoríficos permanecem confortáveis e devem continuar exercendo pressão sobre as cotações da arroba. Na Região Sudeste, em especial em São Paulo, ainda houve relatos de negociações pontuais acima da referência média.

No entanto a expectativa é que os frigoríficos também exerçam pressão sobre os preços no estado nos próximos dias, disse o analista da Consultoria Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias.

São Paulo, Capital: a arroba do boi ficou em R$ 264,00

Dourados (MS): R$ 242,00

Cuiabá: R$ 241,00

Goiânia, Goiás: R$ 235,00

Uberaba, Minas Gerais: R$ 258,00

Boi no atacado

Os preços da carne bovina seguem firmes no mercado atacadista. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por alguma alta das cotações no curto prazo, considerando a entrada dos salários na economia, somado ao adicional de demanda relacionada ao Dia das Mães, período que tradicionalmente estimula o consumo de carne bovina.

O quarto traseiro foi precificado a R$ 19,65 por quilo. O quarto dianteiro foi precificado a R$ 14,40 por quilo. A ponta de agulha foi precificada a R$ 14,50 por quilo.