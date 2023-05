Bolsa Família tem mais de 259 mil beneficiários em Mato Grosso

O estado de Mato Grosso chegou a 259,7 mil famílias contempladas pelo Bolsa Família em maio. Um total de R$ 180,6 milhões foram transferidos pelo Governo Federal ao estado. Os recursos determinam um benefício médio de R$ 699,05 e o programa chega aos 141 municípios mato-grossenses. Os pagamentos tiveram início na quinta, 18/5, para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1. O calendário de repasses segue até o dia 31.

Do total destinado ao estado, R$ 23,4 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Serão 156,4 mil crianças nessa faixa etária que vão ser contempladas em Mato Grosso neste mês.

Os cinco municípios com maior número de beneficiários em maio no estado são a capital Cuiabá (44.005), seguida pelo município de Várzea Grande (32.387), Rondonópolis (15.720), Cáceres (10.104) e Barra do Garças (6.924).