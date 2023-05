Bombeiros encontram corpo de jovem que estava desaparecido no rio das Mortes

No 3° dia de buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do jovem Jhonnatan Silva Rodrigues, 21 anos, que estava desaparecido no rio das Mortes, em Primavera do Leste (MT). O jovem desapareceu na segunda-feira (1) e o corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (3), a cerca de 1 Km do local onde o rapaz afogou.

Os Bombeiros foram acionados com a informação de que o jovem se afogou no momento em que tentou atravessar o rio.

A equipe informou ainda que o local é perigoso e utilizado para canoagem.