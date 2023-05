MT | Homem pede socorro duas vezes antes de desaparecer em Rio

A equipe do Corpo de Bombeiros procura por um homem identificado como Magnus Thomaz, 41 anos, morador de Primavera do Leste (MT), conhecido popularmente como ‘lobinho’, que desapareceu no Rio Culuene, seguindo pela MT-427, em Gaúcha do Norte (MT), neste domingo (14).

Segundo informações dos amigos que estavam com Magnus, durante a tentativa de atravessar o rio em área de corredeiras, ele pediu socorro duas vezes, porém como estava a mais de 300 metros dos amigos acabou afundando e ninguém conseguiu ajudar.

A 6ª Companhia de Bombeiro Militar foi acionada, onde de imediato já acionaram a equipe de mergulhadores. A guarnição realizou o deslocamento e deu inicio às buscas.

Até o momento ainda não foi possível localizar o corpo.