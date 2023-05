Bombeiros resgatam criança presa em máquina de lavar roupas

Uma criança de 4 anos ficou presa dentro de uma máquina de lavar roupas e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar. A ocorrência, inusitada, aconteceu no último final de semana em Posse, no Estado de Goiás.

O menino estava brincando na lavanderia quando entrou no eletrodoméstico e não conseguiu sair. A mãe da criança estava no banheiro no momento do incidente e estranhou o sumiço do garotinho. Até que foi ao cômodo e encontrou o filho, preso.

O menino estava nervoso e dificultou o trabalho dos bombeiros. Ele foi resgatado sem ferimentos.