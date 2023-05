BR-364 é interditada para detonação de rocha nesta quarta-feira

A Nova Rota do Oeste alerta aos motoristas da BR-364, que o tráfego será totalmente interditado nesta quarta-feira (24) no km 570, em Nobres, na região da Serra do Tombador. O fechamento da pista ocorrerá a partir das 13h30 em atendimento à solicitação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Concessionária.

O Grupo Reical é responsável por realizar operação de detonação de rocha. O bloqueio do fluxo de veículos é necessário porque o procedimento resulta em grande volume de poeira que pode prejudicar a visibilidade da via. Sendo assim, a interdição garantirá a segurança dos usuários que trafegam na região.

A PRF explica que a medida é preventiva e a liberação do tráfego ocorrerá assim que for identificada as condições de segurança para prosseguimento da viagem. O tempo estimado de fechamento é de 30 minutos. A Concessionária Nova Rota do Oeste disponibilizará equipes operacionais para auxiliar a PRF no fechamento da rodovia e na orientação dos usuários.

Se precisar, chame a Nova Rota – Para ter informações atualizadas sobre as condições de tráfego, os interessados devem entrar em contato com a Nova Rota do Oeste, por meio do 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.