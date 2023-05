Casal fica ferido após se envolver acidente com caminhão no Jardim das Flores

Um casal ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após o motorista não respeitar a sinalização e causar acidente com um caminhão. A colisão aconteceu nesta sexta-feira (26), no bairro Jardim da Flores, em Rondonópolis-MT.

O veículo Honda Fit fazia o trajeto Jardim Atlântico/ Jardim das Flores e ao chegar na rotatória não respeitou a sinalização e colidiu na lateral do caminhão que seguia na MT-130 sentido bairro.

Com o impacto, o motorista perdeu o controle, passou por baixo de uma placa de propaganda e parou no meio do mato.

O casal sofreu ferimentos leves pelo corpo e foi socorrido pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a UPA.

Estiveram no local agentes de trânsito da Setrat, Morro da Mesa e Polícia Civil.