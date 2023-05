Caso Nicolas | Bebê de 2 anos desaparecido em SC é encontrado com casal desconhecido em SP

Um casal foi detido na noite desta segunda-feira (8) com um bebê de dois anos, morador de São José, em Santa Catarina. O menino, identificado como Nicolas, estava desaparecido desde o dia 30 de abril.

A abordagem aconteceu na avenida Conselheiro Carrão, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, às 17h44. Após o desaparecimento da criança, as polícias Civil e Militar dos dois estados criaram uma força-tarefa para localizar Nicolas.

Nesta segunda-feira (8), através de informações obtidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de Santa Catarina, a corporação acionou a PM de São Paulo após uma denúncia sobre o paradeiro da vítima.

Equipes da 5ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo iniciaram patrulhamento pela área até que conseguiram localizar o veículo descrito na denúncia, um Hyundai Creta branco.

De acordo com o Tenente Brandão, responsável pela ocorrência, os agentes decidiram pela abordagem após notar o nervosismo dos dois adultos ocupantes do automóvel.

Dentro do carro os policiais localizaram um casal, sendo o homem na direção e uma mulher no banco do passageiro, enquanto Nicolas estava no banco de trás.

Questionados, os suspeitos afirmaram que a criança se tratava do garoto desaparecido. A mulher ainda relatou que a mãe do bebê havia entregado o menino e que estaria a caminho do fórum para regularizar a situação.

Ainda segundo a PM, o casal detido saiu da capital paulista, foi até a cidade de São José, pegou a criança e retornou para São Paulo.

A corporação acredita que durante o trajeto, feito de carro, os suspeitos tenham trocado a placa. No momento da abordagem, não foi constatada nenhuma irregularidade no veículo.

O casal detido, assim como o menino resgatado, foram encaminhados para a delegacia, onde os suspeitos prestaram depoimento e permaneceram presos.

A criança, que não aparentava nenhuma marca de maus-tratos, foi acolhida e encaminhada para um abrigo, onde aguarda a chegada dos responsáveis para retornar para seu estado de origem.

Nicolas deve voltar para a família, na cidade de São José, nesta terça-feira (9). As polícias dos dois estados estão em negociação para realizar o transporte da criança.

A mãe do menino, identificada como Natália, foi encontrada desacordada na última terça-feira (2) em São José. Ela ficou três dias em estado grave e continua internada no Hospital Regional do município após fazer uma lavagem estomacal por ingestão de grande quantidade de remédios.

A reportagem teve acesso a uma carta que seria da Natália, em tom de despedida e pedindo para a família não tentar pegar a criança de volta. Segundo a mulher, ela teria feito o que era melhor para a criança, pois estava com depressão e não tinha condições de saúde e nem financeira para criá-lo.

O caso foi registrado no 30º Distrito Policial do Tatuapé. Solicitamos uma nota à Secretaria de Segurança Pública (SSP).