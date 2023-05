CDL e CDL Jovem promovem mais uma edição do ‘Dia Livre de Impostos’

O Dia Livre de Impostos (DLI) está chegando. Neste ano, ocorre no dia 25 de maio e muitos empresários já estão se preparando para oferecer produtos sem impostos aos seus clientes. É um dia em que as lojas participantes arcam com os valores dos tributos para que seus clientes possam se conscientizar sobre o peso deles no seu bolso. Além disso, o DLI é uma oportunidade para os empresários divulgarem sua marca e aumentarem suas vendas.

O evento é nacional, encabeçado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e realizado pelas CDL e CDL Jovem em todo o Brasil. Em Rondonópolis, mãos de 50 empresas participantes são esperadas para esta edição do DLI.

Quais são os resultados do DLI? Quando vamos alcançar o nosso objetivo? Quanto os impostos precisam ser reduzidos para não precisarmos mais de um Dia Livre de Impostos?

O DLI é muito mais do que uma grande data de vendas. É também uma oportunidade para os consumidores refletirem sobre a alta carga tributária que o Brasil possui e o pouco retorno que recebem dos impostos pagos.

É importante lembrar que o Brasil é o 14º país do mundo que mais arrecada impostos, entre 30 países avaliados, no entanto, ocupa o último lugar quando o assunto é retorno em benefícios para a população.

Os impostos altos têm um impacto significativo nas finanças dos brasileiros. De acordo com o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), cerca de 40% da renda dos brasileiros é somente para arcar com impostos. É como se a cada R$ 10 gastos por uma pessoa, R$ 4 fossem apenas para pagar tributos. Trata-se de um valor extremamente alto e que impacta diretamente no poder de compra da população.

O DLI visa conscientizar a população sobre a importância de uma exigida mais justa com menos impostos e mais liberdade para que as pessoas usem seu dinheiro com aquilo que realmente é mais importante para a vida delas. Mostrar para os cidadãos como sua vida poderia ser mais fácil se não pagassem tantos impostos

O Dia Livre de Impostos é, ainda, uma oportunidade para os empresários mostrarem que se preocupam com a sociedade e ajudam a sustentar a economia do país. Ao oferecerem seus produtos sem impostos, estão permitindo que mais pessoas tenham acesso a eles e, consequentemente, aumentando suas vendas. É, portanto, uma iniciativa que beneficia tanto os empresários quanto os consumidores.

Empresários, para participar do DLI basta procurar a CDL de Rondonópolis. Mais informações pelo telefone (66) 3423-1277.