Cidade Agora e Cidade Alerta Rondonópolis, da TV Cidade Record, são vice-líderes de audiência

Uma pesquisa de audiência realizada no mês de abril pela Kantar Ibope Media mostrou que a A TV Cidade Record é a vice-líder de audiência dentre os canais de TV abertos em Rondonópolis, assim como os programas locais, Cidade Agora, apresentado por Carlos Vanzeli e Cidade Alerta Rondonópolis, apresentado por Thiago Bonfim.

No horário do almoço, das 10h45 às 12h45, o Cidade Agora obteve 16,84% de share, e das 17h45 às 18h45 o Cidade Alerta Rondonópolis ficou com 10,91%, números que deram a vice-liderança aos programas e a emissora.

“A vinda do Vanzeli pra nossa emissora, pra assumir o Cidade Agora foi essencial para atingirmos esse resultado, tanto para o programa quanto para a emissora em geral, e o Thiago, que já vinha bem no Cidade Agora, ao assumir o Cidade Alerta Rondonópolis, levou o programa a outro patamar, contando com links ao vivo. Além disso, toda a equipe tem se empenhado muito para conseguirmos resultados como esse, e pretendemos chegar ainda mais longe nas próximas pesquisas. Também gostaria de ressaltar a importância o Portal Agora MT e da Jovem Pan Sulmatogrossense, que fazem o nosso alcance crescer ainda mais.” Diz Lucas Piazer, supervisor de marketing do grupo.

Os dados são da pesquisa de audiência Kantar Ibope Media, que é a pesquisa de maior credibilidade no país, e foi realizada do dia 10/04/2023 ao dia 16/04/2023.