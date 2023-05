Clássicos dos anos 80: 4 músicas que voltaram a fazer sucesso nos últimos anos

A música é uma forma de arte e expressão que tem o poder de transcender o tempo e atravessar gerações. As décadas de 80 e 90 foram um período de grande produção musical e muitas canções da época se tornaram verdadeiros clássicos. Algumas dessas músicas, inclusive, voltaram a fazer sucesso recentemente, seja por meio de novas versões ou por terem sido incorporadas em trilhas sonoras de filmes e séries.

Confira, abaixo, quatro músicas dos anos 80 que voltaram a fazer sucesso nos últimos anos e que continuam a conquistar fãs ao redor do mundo:

“Take on Me” – A-ha

Lançada em 1985, a música “Take on Me” do A-ha tornou-se um sucesso novamente em 2021 após se tornar viral no TikTok.

“Africa” – Toto

A música “Africa” do Toto foi lançada em 1982 e voltou a fazer sucesso em 2018, após um fã do Weezer iniciar uma campanha para que a banda gravasse uma versão da música.

“Everybody Wants to Rule the World” – Tears for Fears

A música “Everybody Wants to Rule the World” do Tears for Fears foi lançada em 1985 e ganhou popularidade novamente em 2020 após ser apresentada na série “The Umbrella Academy”.

“Total Eclipse of the Heart” – Bonnie Tyler

A música “Total Eclipse of the Heart” da Bonnie Tyler foi lançada em 1983 e voltou a ganhar popularidade em 2021, após ser apresentada em um comercial do Super Bowl com a participação de Leslie Odom Jr.