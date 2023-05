Com preços em queda, colheita do milho em Mato Grosso atinge apenas 0,49% da área

A colheita do milho segunda safra 2022/23 em Mato Grosso segue a passos lentos em relação ao ciclo passado. Em duas semanas de trabalho foram colhidos apenas 0,49% dos 7 milhões de hectares semeados nesta temporada. A extensão é considerada bem inferior aos 2,37% colhidos nesta época no ano passado.

Conforme o acompanhamento de colheita divulgado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) na sexta-feira (26), o norte mato-grossense é o mais adiantado com 0,81% da área colhida, seguido do médio-norte com 0,54%.

Já a região oeste do estado colheu 0,49% de sua área semeada com milho, enquanto a sudeste 0,48% e a noroeste 0,42%. O Imea revela ainda que a região centro-sul colheu apenas 0,40% e o nordeste 0,36%.

Preços do milho preocupam produtores

Os preços do milho 2022/23 são a grande preocupação do momento dos produtores, passadas as apreensões com o plantio. Até abril apenas 38,65% da safra estava comercializada em Mato Grosso.

Segundo o indicador do milho que consta no site do Imea, a saca de 60 quilos no mercado disponível encerrou a última sexta-feira (26) cotada em média a R$ 39,05 no estado. Uma retração de 4,29% na variação diária.

Em Campos de Júlio e Sinop o milho disponível encerrou o dia cotado a R$ 38,00. Já em Primavera do Leste a R$ 41,80 e Rondonópolis R$ 42,10.

Montantes, inclusive, bem abaixo dos R$ 48,42 projetados pelo Imea para cobrir custos da safra 2023/24.