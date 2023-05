Comitê Municipal do Fogo alinha ações a serem adotadas em prevenção e combate às queimadas na zona rural

O período proibitivo de queimadas em Mato Grosso está previsto para iniciar em 1º de julho. Para que isso aconteça da melhor forma em Rondonópolis, o Comitê Municipal do Fogo está alinhando as ações a serem adotadas. A segunda reunião sobre o assunto aconteceu na terça-feira (16) na sede do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Na primeira reunião participaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Promotoria Ambiental do Ministério Público, o Juizado Volante Ambiental (Juvam) e representantes do Corpo de Bombeiros. Neste segundo momento houve a inclusão da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Receita pelo setor Obras e Posturas.

Durante a reunião foram apresentados os dados relacionados as queimadas do que ocorreu no município nos últimos anos, em especial em 2022 quando diminuiu em 40% o número de queimadas em Rondonópolis e uma redução de 85% de incêndios florestais na terra indígena Tadarimana.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Rondonópolis, Kamila Carvalho Dourado, o trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros é essencial para o sucesso desse período. “Eles vão combater os focos e incêndios e entram em contato diretamente com a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa punir aqueles que estão agredindo ao meio ambiente através das queimadas, essa punição também é educativa e só assim a gente consegue ter um resultado amplo e maior”, explicou.

Além do trabalho sinérgico do Comitê através do planejamento estratégico operacional bem definido e consolidado, o comandante do Comando Regional II do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonópolis, Tenente Coronel BM Fabrício Gomes Costa, ressalta que é muito importante a conscientização da população contribuindo diretamente com a diminuição das queimadas.

“A população de Rondonópolis está percebendo cada vez mais os malefícios do uso indiscriminado do fogo, assim como através do trabalho de educação ambiental que cada vez mais, todo ano estamos destacando, acelerando e aprimorando junto às escolas e assentamentos”, pontuou o Comandante.

O período proibitivo se refere apenas às queimadas na zona rural, pois nas áreas urbanas a restrição é durante o ano inteiro. Denúncias devem ser registradas por meio do Disque Denúncia da Semma pelo telefone 99234-4005 de segunda a sexta-feira entre 8h e 17h.