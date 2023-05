Confira as principais Tendências do Setor de Viagens em 2023

Novos insights do Mastercard Economics Institute mostram que os consumidores estão usufruindo de um ecossistema de viagens mais tradicional em 2023, priorizando lazer e desbravando novos lugares ao redor do mundo. O relatório “Tendências do Setor de Viagens 2023”, fornece insights importantes sobre o fluxo global de viagens, marcado pela mudança do cenário econômico, pelas demandas persistentes dos consumidores e pela reabertura da China continental.

Em um ambiente econômico desafiador, as preferências pós-pandemia por experiências em detrimento de coisas e a procura consistente de viagens a lazer moldam as perspectivas para 2023. As viagens de negócios se fortaleceram no segundo semestre de 2022, passando na frente de viagens a lazer, especialmente em culturas que priorizam a volta ao trabalho presencial. Com uma economia incerta, gerando turbulência entre mercados, espera-se que a reabertura da China continental impulsione o crescimento global com impacto concentrado na região da Ásia-Pacífico, segundo as estimativas do Mastercard Economics Institute.

As viagens a lazer e de negócios estão crescendo em um ritmo semelhante.

As viagens a lazer estão acontecendo a todo vapor na América Latina e Caribe: as reservas de voos na República Dominicana (+43,5%), Jamaica (+52,8%) e Porto Rico (+32,9%) aumentaram entre março de 2022 e março de 2023. Os gastos com viagens de negócios e entretenimento também estão crescendo na região, com um salto de 27% para as pequenas empresas e de 48% para as grandes, comparando especificamente março de 2022 com o mesmo período de 2023.

Os viajantes estão à procura de novos territórios.

O crescimento econômico da América Latina, impulsionado pelo aumento dos preços das matérias-primas, teve impacto positivo nas viagens. A melhoria da conectividade aérea entre as cidades latino-americanas e outros destinos e os preços competitivos permitiram que os viajantes latinos explorassem mais destinos internacionais. Os EUA continuam a ser a principal escolha, com países europeus como Espanha e Alemanha crescendo em popularidade na primavera e no verão. É esperado que o México e o Caribe sejam destinos populares de primavera e verão da região para cidadãos dos EUA e do Canadá.

Os turistas continuam priorizando as experiências.

A preferência por experiências persiste, e os viajantes estão mostrando uma nova demanda por vivências únicas. Potencialmente influenciados pelas mídias sociais e pelo entretenimento, os viajantes estão desembarcando em destinos menos conhecidos em busca de imersão cultural. Os gastos com experiências aumentaram nos mercados da América Latina e Caribe – Costa Rica (+144%), El Salvador (+213%), Guatemala (+117%), Jamaica (+105%) e México (+116%) – quando comparamos março de 2023 com março de 2019. Em apenas dois países da região os gastos em bens materiais superaram o nível anterior à pandemia: Costa Rica (+107%) e El Salvador (+129%), destacando a forte demanda por turismo.

A reabertura da China continental beneficia o turismo global e a região da Ásia-Pacífico.

A reabertura da China após regulamentações rígidas da COVID acontece em um momento em que terá um impacto mais positivo na economia da experiência, já que a demanda reprimida por viagens impulsionará o setor. Em março de 2023, os gastos com experiências atingiram 93% do total de 2019, considerando que houve poucas viagens no ano passado. Os países da região Ásia-Pacífico poderiam se beneficiar com a abertura da China, devido aos seus fortes laços com o comércio internacional, o turismo e a proximidade geográfica. Com base nas estimativas do Mastercard Economics Institute, outros países que devem se beneficiar incluem aqueles do norte da Europa, como Alemanha e França, e o Brasil, que pode ter um aumento em suas exportações para a China à medida que a economia se recupera.

“No primeiro ano completo de viagens sem restrições desde a pandemia, os consumidores estão dando vazão ao desejo reprimido de explorar novos locais, conectar-se com amigos e familiares e acumular experiências para compensar o tempo perdido”, aponta Bricklin Dwyer, economista-chefe da Mastercard e chefe do Mastercard Economics Institute. “Apesar da evolução da economia, os consumidores resilientes continuam priorizando viagens. Com o surgimento de novos destinos e a reabertura da China, as perspectivas para 2023 indicam um bom motivo para ser otimista”, finaliza.