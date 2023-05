Confira os lançamentos da Netflix que irão aquecer o seu inverno

Nada como um bom filme para aquecer o nosso dia. Seja para viajar pelo mundo em um suspense de ação ou mergulhar de cabeça em um documentário, aquecer o coração com uma comédia romântica ou embarcar em uma aventura de fantasia com a família. Então, prepare a pipoca, se aconchegue no sofá e confira os próximos lançamentos da Netflix:

23 DE MAIO

Vítima x Suspeita (Documentário) – Em sua primeira investigação independente, a jornalista Rae de Leon percorre os Estados Unidos atrás de uma história chocante que sempre se repete: mulheres contam à polícia que sofreram abuso sexual, mas em vez de ter acesso à justiça, são acusadas de fazer denúncias falsas e chegam a ser presas pelo sistema que deveria protegê-las.

16 DE JUNHO

Resgate 2 (Ação) – Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake em Resgate 2, a sequência do filme de ação de grande sucesso da Netflix. Depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro filme, o mercenário embarca em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.

19 DE JUNHO

O Mistério de Maya (Documentário) – Em 2016, aos nove anos, Maya Kowalski foi internada no Johns Hopkins All Children’s Hospital, e nada poderia ter preparado a menina e sua família para o que estava por vir. Ao tentar entender uma doença rara, a equipe médica passou a questionar tudo sobre os Kowalski. Em pouco tempo, Maya ficou sob a custódia do Estado, mesmo com os pais deixando claro que só queriam a filha de volta. Ver a família Kowalski contar a própria história vai mudar sua forma de encarar a saúde infantil para sempre.

23 DE JUNHO

A Descoberta Perfeita (Comédia Romântica) – Após uma demissão humilhante, Jenna (Gabrielle Union) tenta retomar a carreira, mas seu retorno ao mundo da moda é ameaçado quando ela se apaixona por um colega jovem e charmoso (Keith Powers). Acontece que ele é filho da chefe. Agora, Jenna precisa decidir se vale a pena arriscar tudo por amor.

5 DE JULHO

WHAM! (Documentário) – Em 1982, os amigos adolescentes George Michael e Andrew Ridgeley, conhecidos como WHAM!, sonhavam em conquistar o mundo. Em junho de 1986, depois de realizar esse sonho, a dupla fez seu último show no estádio de Wembley. Agora, vamos descobrir como eles dominaram as paradas do mundo todo em apenas quatro anos, com músicas pop atemporais, um sucesso atrás do outro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e, é claro, Last Christmas. E, pela primeira vez, a história será contada com as palavras da própria dupla.

7 DE JULHO

Meus Sogros Tão pro Crime (Comédia de Ação) – Owen Browning (Adam Devine) é um gerente todo certinho que está prestes a se casar com o amor de sua vida, Parker (Nina Dobrev). Mas, quando o banco em que trabalha é assaltado na semana do casamento, ele acredita que os pais da noiva (Pierce Brosnan e Ellen Barkin), que acabaram de chegar à cidade, são os famosos bandidos que aterrorizam a região.

14 DE JULHO

Bird Box Barcelona (Suspense) – Dos produtores do fenômeno global “Bird Box”, vem aí “Bird Box Barcelona”, uma expansão do universo do filme que conquistou o público em 2018. Depois que uma força misteriosa dizima a população do mundo, Sebastian precisa lutar pela sobrevivência nas ruas desoladas de Barcelona. Mas, ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro, eles descobrem uma ameaça ainda mais sinistra que não para de crescer.

19 DE JULHO

De Tirar o Fôlego (Documentário) – Uma premiada mergulhadora treina para bater um recorde mundial com a ajuda de um especialista em segurança, e o vínculo afetivo entre os dois parece algo escrito nas estrelas. Este filme emocionante acompanha os protagonistas até o topo do esporte, documentando as emocionantes conquistas e os riscos inevitáveis de mergulhar nas profundezas do oceano em busca de um sonho.

21 DE JULHO

Clonaram Tyrone! (Suspense) – Uma série de acontecimentos sinistros coloca um trio inusitado (John Boyega, Jamie Foxx e Teyonah Parris) no rastro de uma grande conspiração governamental.

27 DE JULHO

Felicidade para Principiantes (Comédia Romântica) – Helen (Ellie Kemper) sempre viveu uma vida tranquila e sem riscos. Após um divórcio, ela resolve se juntar a um grupo de estranhos e se aventurar em uma trilha na natureza, na esperança de reaprender a viver e a amar.

11 DE AGOSTO

Agente Stone (Ação) – Rachel Stone (Gal Gadot) é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global, que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso (e mais perigoso) dessa instituição.

18 DE AGOSTO

O Rei Macaco (Animação) – Inspirada em um conto chinês, esta comédia de ação gira em torno de um macaco e seu Bastão mágico, que embarcam em uma aventura épica. Além de deuses, demônios e dragões, eles terão que enfrentar o maior inimigo de todos: o ego do próprio macaco.

25 DE AGOSTO

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (Comédia) – Stacy e Lydia sempre sonharam em ter festas de bat mitzvah incríveis. Mas um garoto popular e os dramas do colégio colocam esses planos e a amizade das duas em risco.

31 DE AGOSTO

As Escolhas do Amor (Comédia Romântica) – A vida de Cami Conway é perfeita. Além de amar o trabalho, ela tem planos de casar e ter filhos com o namorado Paul. Ainda assim, parece que alguma coisa está faltando. Cami se vê diante de um caleidoscópio de escolhas tentadoras, mas difíceis de fazer: de sérios dilemas éticos a desafios bobos. E o que ela vai decidir depende só de você! Mas tenha cuidado, porque as coisas nem sempre saem como o esperado.