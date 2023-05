Consultoria técnica orienta produção sustentável de bezerros em Mato Grosso

Presente em cerca de 500 propriedades em Mato Grosso, o Programa Sustentável de Bezerros é tido hoje como grande aliado dos pecuaristas. A ação busca melhorar os resultados na atividade de cria nos aspectos econômicos, ambientais e sociais.

Considerado pioneiro na intensificação da produção de bezerros, com a implementação de assistência técnica pecuária e ambiental, o programa é realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e tema do episódio 21 do MT Sustentável.

O gestor do programa Amado Oliveira explica que a etapa inicial é desenvolvida a partir de um diagnóstico realizado na propriedade. Com o resultado em mãos, um plano de ação é gerado para mudar o cenário constatado.

“Nós vamos até a propriedade e realizamos um diagnóstico amplo, e depois disso conseguimos enxergar qual o plano a ser realizado para mudar aquele cenário. É muito emocionante quando um produtor rural fala que foi feito aquilo que tinha sido solicitado”, diz Amado.

Agilidade e redução de custos na produção

Na propriedade do pecuarista Derli Lisboa, localizada no município de Gaúcha do Norte, o rebanho possui cerca de 700 animais da raça Nelore, os quais passam por todo o ciclo de produção: cria, recria e engorda. Ele conta que a consultoria tem sido muito importante, principalmente com a implantação da estação de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF).

“A estação é muito boa, melhora o manejo dos bezerros, já que eles nascem com o mesmo padrão. Antigamente a gente vinha no pasto para curar um único bezerro, agora conseguimos curar cerca de dez animais, com o mesmo trabalho”, comenta Derli.

Entre os objetivos do programa, também é possível realizar a redução de custos na produção. Com a ajuda da consultoria, Derli redividiu os seus pastos, criando um sistema rotacionado, utilizando a cerca elétrica.

“Com a cerca elétrica, diminuiu muito o custo da produção, não tem mais quebra de palanque, o animal não encosta. Além disso, a madeira está muito cara e aqui eu uso a cada 25 metros uma lasca, o que também diminuiu o custo com a mão de obra”, relata Derli.

No município de Cáceres

Destinada a produção de bezerros, a fazenda Encanto, localizada no município de Cáceres, possui cerca de 4,8 mil hectares. A pecuarista Luciana Braga explica que 50% dessa área é preservada e na outra metade é feita a integração de lavoura e pecuária.

“Nós plantamos em uma área de 77 hectares, colhemos o que é silagem de capim e milho. Cada ano é uma área, a gente recupera uma e depois vai para outra, até todas as áreas serem recuperadas”, explica Luciana.

Atualmente, o rebanho da propriedade é composto por aproximadamente três mil animais, mas conforme as pastagens vão sendo recuperadas, há também o aumento da lotação. Dessa forma, com a ajuda da consultoria, Luciana redividiu a fazenda para solucionar esse problema.

“Para poder ter um melhor aproveitamento das pastagens, conforme colocamos um número de gado, comem por igual. Então, a utilização da pastagem é bem melhor. A gente consegue controlar a degradação e a entrada e saída do manejo”, conta a pecuarista.

Conforme Amado Oliveira, gestor do programa, o objetivo final do programa é intensificar a produção e melhorar a qualidade dos bezerros ofertados dentro do estado de Mato Grosso.

“O bezerro em Mato Grosso ainda tem espaço para ganhar mais peso, para ter uma melhor qualidade de vida e ser de fato uma matéria prima para o próximo setor, que é o de recria e de abate”, destaca Amado.