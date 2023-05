Consumo da pera controla a glicose, auxilia na perda de peso e evita doenças cardiovasculares; confira os demais benefícios

A pera é uma fruta com boas quantidades de pectina, um tipo de fibra que aumenta o volume das fezes e estimula os movimentos naturais do intestino, facilitando a eliminação das fezes e ajudando, assim, a combater a prisão de ventre.

Por conter boas quantidades de fibras, a pera também diminui a velocidade de digestão dos alimentos, prolongando a saciedade e diminuindo a vontade de comer, facilitando a perda de peso.

Existem diferentes tipos de pera, como Williams, portuguesa e d’água, que se diferenciam na textura, na cor e no tamanho, e que podem ser consumidas ao natural ou usadas em preparações, como sucos, doces, bolos e cozida.

Os principais benefícios do consumo da pera para a saúde são:

1. Controlar a glicose

A pera é uma fruta com baixo índice glicêmico, ajudando a diminuir a velocidade de absorção do açúcar dos alimentos, promovendo o controle dos níveis de glicose no sangue e evitando, assim, a resistência à insulina e a diabetes. Conheça outros alimentos de baixo índice glicêmico.

2. Combater a prisão de ventre

A pera, principalmente quando é consumida com a casca, tem boas quantidades de fibras, que aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos naturais do intestino, ajudando a combater a prisão de ventre. Veja como combater a prisão de ventre com as fibras.

3. Fortalecer o sistema imune

A pera contém epicatequina, catequina e ácido cafeico, antioxidantes que combatem os radicais livres no organismo, além de melhorarem as funções das células do sistema imunológico contra infecções, evitando, assim, o surgimento de alergias, gripes e resfriados.

4. Evitar doenças cardiovasculares

A pera tem boas quantidades de potássio, um mineral que favorece o relaxamento das artérias, facilitando a circulação de sangue, além de ajudar na eliminação do excesso de sódio do organismo, ajudando a evitar a pressão alta.

Por ter boas quantidades de antioxidantes, a pera também evita a oxidação das células de gordura, equilibrando os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e evitando, assim, problemas como trombose, infarto e derrame.

5. Prevenir o envelhecimento precoce

A pera ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, porque contém flavonoides, antioxidantes que protegem o organismo contra os radicais livres, que são os principais responsáveis pelos danos nas células da pele, evitando o surgimento de rugas e flacidez.

6. Ajudar na perda de peso

Por ser uma fruta com poucas calorias, a pera é uma ótima opção para incluir em dietas para perda de peso.

Além disso, a pera também tem fibras que diminuem a velocidade de digestão dos alimentos, diminuindo a fome e promovendo a perda de peso.