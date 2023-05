Corpo da influenciadora Luanne Jardim será enterrado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira

O corpo da influenciadora Luanne Jardim será enterrado nesta quarta-feira (24), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. O velório terá início às 10h, e o sepultamento, às 13h30.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da influenciadora. O caso foi registrado como uma tentativa de assalto, mas o pai de Luanne disse acreditar em execução.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações sobre envolvidos no crime.

Luanne estava dentro do carro com o marido e o filho quando foi baleada em uma abordagem de suspeitos armados, na saída 4 da linha Amarela, na altura de Pilares, zona norte do Rio, no último domingo (21).

Atingida no coração, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Com mais de 300 mil seguidores em uma rede social, Luanne Jardim era conhecida por compartilhar conteúdos sobre superação e emagrecimento na internet.

A influenciadora deixou dois filhos. Após o crime, o marido de Luanne usou o perfil dela para agradecer as mensagens de apoio e postar a última foto que fizeram em família.