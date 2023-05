Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado enroscado em galhos de árvore às margens de Rio

O corpo do homem identificado como Magnus Thomaz, 41 anos, que estava desaparecido no Rio Culuene, na MT-427, em Gaúcha do Norte (MT) foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta terça-feira (16). Magnus era morador da cidade de Primavera do Leste (MT) e era conhecido popularmente como ‘lobinho’. Ele estava desaparecido desde domingo (14).

Conforme informações, a equipe realizou buscas pelo Rio com o apoio de mais cinco embarcações e por volta das 7h10, a vítima foi localizada por uma das equipes boiando e presa em galhos de uma árvore às margens do Rio.

O corpo estava a aproximadamente 4 Km do local onde foi visto pela última vez.

Equipes da Politec e Policia Judiciário Civil de Gaúcha do Norte foram acionadas.