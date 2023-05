Corpo de jovem é encontrado e integrantes de grupo criminoso são presos pela PC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), deflagrou na manhã desta terça-feira (09.05), a Operação Chapéu do Sol com alvo em integrantes de uma organização criminosa envolvida em graves crimes de roubo e que vinha aterrorizando a região.

Os trabalhos da operação resultaram ainda na localização de um corpo, possivelmente do jovem Victor Moraes, de 21 anos, que estava desaparecido desde o dia 06 de fevereiro deste ano.

A operação foi deflagrada dentro investigações realizadas em inquéritos policiais instaurados na DERF-VG que apuraram uma série de roubos e furtos praticados pelo grupo em Várzea Grande. Com base nos levantamentos foi representado pelas prisões preventivas de três integrantes do grupo, que foram deferidas pela Segunda Vara Criminal de Várzea Grande.

Após a prisão, um dos suspeitos confessou a participação no crime de homicídio e ocultação de cadáver do jovem Victor Moraes. Com base nas informações passadas pelo suspeito, os policiais diligenciaram até o local onde teriam ocultado o corpo no bairro Jardim Alá, onde a vítima foi localizada.

Março 2023

De acordo com as investigações da Derf-VG, na madrugada de 28 de março deste ano, os criminosos aterrorizaram uma família após invadirem a residência no bairro Chapéu do Sol. Para praticar o crime, os suspeitos desligaram o padrão de energia da casa e quando a vítima saiu para verificar o que estava ocorrendo, foi rendida pelos criminosos armados.

Sob a mira de arma de fogo, a vítima foi levada para o interior da residência, onde foram rendidos os demais familiares, sendo que uma das vítimas teve os pés e as mãos amarrados. Durante o roubo, os criminosos subtraíram diversos eletroeletrônicos, relógios, aparelhos celulares, dinheiro e joias.

Mesmo já tendo separado os produtos que iriam subtrair, os criminosos permaneceram por mais de uma hora na residência, tomando whisky e torturando as vítimas e chegaram a colocar a arma na cabeça da filha da vítima, ameaçando atirar, exigindo dinheiro.

Não contentes com o resultado do primeiro crime, no dia 02 de abril, os criminosos retornaram a residência (ocasião em que a família não estava), pularam o muro e arrombaram a porta, subtraindo o restante dos pertences que não levaram na data do roubo, dentre eles, uma TV 65” que a vítima havia comprado para repor as que foram roubadas anteriormente.

Abril 2023

No dia 05 de abril, os suspeitos voltaram a atacar no bairro Chapéu do Sol, ocasião em que pularam o muro de outra residência, no momento em que não havia ninguém em casa. Eles quebraram o motor do portão eletrônico com uma marreta para abrir para outros quatro comparsas.

Pelas imagens é possível perceber que eles foram até o local dispostos a praticar um roubo, uma vez que aparecem em posse de arma de fogo, que foi apontada para o cachorro. Os criminosos permaneceram por mais de duas horas na residência, onde subtraíram aparelhos de TV, joias, videogame, roupas e um veículo VW Gol.

No mesmo dia, os criminosos foram para o centro de Várzea Grande, ocasião em que renderam um casal de idosos, no momento em que uma das vítimas trancava o portão. Após as vítimas serem rendidas, foram trancadas dentro do banheiro, ocasião em que subtraíram televisores, joias, celulares e ferramentas, além de ameaçar a idosa para que fizesse transferências bancárias.

A delegada titular da Derf-VG, Elaine Fernandes de Souza, destacou o empenho dos policiais na identificação dos suspeitos e esclarecimento dos crimes. “Essa operação é resultado de um grande trabalho realizado pelas equipes de investigação, que não mediram esforços para identificar e prender o grupo criminoso, trazendo uma resposta para sociedade em relação aos crimes de tamanha gravidade”, disse a delegada.