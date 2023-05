Corpo de motorista de aplicativo é encontrado boiando em lagoa

O corpo de um jovem identificado como Mateus Barbosa da Costa, 22 anos, foi localizado boiando em uma lagoa na noite desta sexta-feira (19), no município de Pedra Preta-MT.

No período da manhã foi feito um Boletim de Ocorrência (BO) por familiares relatando o desaparecimento da vítima.

O jovem trabalhava como motorista de aplicativo e o veículo foi localizado pela Polícia Civil e no interior havia chinelos, uma mochila da vítima e carteira com documentos que foi entregue para a mãe do desaparecido. Somente a identidade e o celular não foram encontrados.

Ao anoitecer, populares caminhavam sobre a passarela do Parque da Lagoa e avistaram o corpo boiando.

A Polícia Militar (PM) foi informada sobre a situação, isolou o local e acionou as equipes do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Conforme informações da equipe de perícia, a vítima tinha duas lesões no rosto.