CRECI abre concurso para Agente de Fiscalização em Mato Grosso

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região – CRECI-MT lança edital de concurso público com vagas na função de Agente de Fiscalização. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de junho.

O concurso público traz vagas para candidatos com formação de ensino médio, mais carteira nacional de habilitação na categoria “B”. No total são nove (09) vagas e formação de cadastro de reserva.

De acordo com o presidente do CRECI-MT, Claudecir Contreira, este concurso pela primeira vez na história do Conselho vai manter fiscais no interior.

“Nós entendemos que temos que integrar o estado de Mato Grosso, nós temos que descentralizar nossas ações, porque todo estado é muito rico, muito abundante tem muitos negócios imobiliárias e o corretor carece desse atendimento por parte do CRECI em relação a fiscalização, e a sociedade muito mais. O fiscal existe para proteger a sociedade e fiscalizar o profissional corretor de imóveis”, enfatizou Contreira.

Claudecir ainda explica que são nove (09) vagas, duas (02) destinadas a baixada cuiabana e sete (07) para os municípios: Alta Floresta, Barra do Garça, Campo Novo dos Parecis, Confresa, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, e Sinop.

O Conselho vai adquirir também um veículo para cada uma dessas localidades, “cada fiscal do interior terá um veículo próprio do CRECI para dar o suporte ao ato fiscalizatório”.

A prova está prevista para acontecer dia 16 de julho.

O salário dos Agentes de Fiscalização será de R$ 3.700,00, acrescido de vale-refeição, vale-transporte, conforme legislação vigente e outros benefícios a serem concedidos futuramente.

A inscrição pode ser feita, por meio do site: https://crecimt.gov.br/incrição-concurso