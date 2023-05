Criança de 10 anos tem orelha decepada ao ser atacada por pitbull

Uma criança de 10 anos foi atacada por um cachorro, da raça pit bull, e teve a orelha decepada, além de ferimentos graves pelo corpo, na última sexta-feira (5), na cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo.

De acordo com informações apuradas pela Record TV, a mãe do menino precisou se jogar em cima do pit bull para tirar o filho, senão o pior podia acontecer. O menino jogava bola na rua, quando o cachorro do vizinho se soltou e o atacou.

A vítima foi levada consciente para o hospital municipal. Um vizinho achou a orelha do menino na rua, colocou em pote de gelo e levou para a unidade de saúde.

Por conta dos ferimentos graves, a criança precisou ser transferida para o Hospital das Clínicas da Unicamp, onde passou por uma cirurgia e teve a orelha recolocada.

O pit bull foi levado para o centro de zoonose, mas por causa das pauladas que recebeu na cabeça para soltar o menino acabou morrendo.

A mãe da vítima ressalta que essa não é a primeira vez que o cachorro ataca uma criança. Segundo ela, os animais que vivem na casa saíam toda noite na rua para fazer as necessidades.

A mulher conta ainda que não teve respaldo nenhum dos tutores do pit bull e pede por justiça. A criança atacada ainda não tem previsão de alta hospitalar.