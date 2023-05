Criança de 8 anos fica ferida após colisão em cruzamento

Um menino de 8 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo dois carros no cruzamento da Rua Fernando Corrêa da Costa cruzamento com a Avenida Frei Servácio, no Bairro Jardim Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (24), em Rondonópolis (MT).

A motorista do carro Fiesta disse que seguia pela Avenida Frei Servácio quando o condutor do carro Fiorino invadiu a preferencial e provocou a batida.

Com a força o impacto o carro Fiat Fiorino acabou batendo em uma estrutura. No veículo estavam o condutor, a criança e o pai dela. O menino foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional.

Já a motorista do carro e as outras pessoas envolvidas no acidente não precisaram ser encaminhadas ao Hospital.