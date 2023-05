Criminoso forja a própria morte e consegue fugir da cadeia

O Balanço Geral desta quarta (17) trouxe novas informações sobre o caso do Wilson, que é investigado no Paraná, por ter abusado da afilhada, Emilly, e matado a jovem e a mãe dela, Daniele. O acusado foi preso e tentou fugir da cadeia simulando um suicídio.

As vítimas foram encontradas mortas dentro de casa. Segundo informações, a garota havia contado para a mãe sobre o assédio que sofria do padrinho. Daniele foi tirar satisfações com o possível criminoso antes de fazer a denúncia na polícia.

Recentemente, os médicos do presídio foram chamados por uma tentativa de suicídio de Wilson. Ele foi retirado da penitenciária e levado para uma clínica, de onde escapou e encontra-se foragido.