Criminosos rendem funcionários de garagem e mantém proprietário refém em milharal

Policiais militares libertaram uma vítima mantida como refém e recuperaram uma caminhonete roubada nessa quarta-feira (24), em Sinop. Na ação, a PM prendeu um homem de 24 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos. Uma arma de fogo e munições também foram apreendidos.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial recebeu denúncias sobre um roubo em uma garagem de veículos, no centro da cidade. No local, os policiais encontraram três vítimas amarradas, que informaram terem sido rendidos por dois homens armados.

Ainda em depoimento, as vítimas disseram que os suspeitos teriam recolhido seus celulares e objetos de valor. Além disso, os criminosos sequestraram o dono do estabelecimento e fugiram com o homem em uma caminhonete, que seria de propriedade da vítima, em direção a rodovia MT-140.

Os policiais localizaram os suspeitos saindo de um milharal, às margens da rodovia. Um revólver calibre 38, com seis munições, foi encontrado com um dos homens, além dos celulares das vítimas. Questionados, confessaram terem cometido o roubo e sequestro.

No mesmo local, outras equipes continuaram as buscas e localizaram a caminhonete Toyota e a vítima do sequestro, dentro do milharal. Em depoimento, o homem afirmou que os suspeitos tentaram realizar transferências bancárias em grandes valores, mas não obtiveram sucesso. Com isso, teriam abandonado o carro e foragido.

Diante da situação, os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Sinop, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. A caminhonete recuperada também foi levada para a Delegacia e, posteriormente, entregue para o proprietário.