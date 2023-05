Custeio do algodão da safra 23/24 em Mato Grosso recua 1,60% em abril ante março

Essa redução foi puxada, principalmente, pelo recuo de 3,53% nas despesas com os macronutrientes, devido aos registros de uma menor demanda pelos produtos, somado à desvalorização do dólar, que pressionou os preços dos macronutrientes.

Diante dessa redução nas cotações dos insumos, a relação de troca (RT) entre o preço mensal da pluma com preço o disponível do sulfato de amônio (SAM), principal fertilizante utilizado na cultura, em abril/23 reduziu 10,01% ante o mês de março/23. Nesse sentido, atualmente, são necessárias 16,99 arroba de pluma, para adquirir uma tonelada do produto.

Por fim, é importante ressaltar que as quedas registradas no preço da pluma podem impactar a RT nos próximos meses.

As informações constam no Boletim Semanal do Imea – Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola.