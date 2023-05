Custo operacional efetivo para o algodão 2023/24 apresenta recuo em Mato Grosso

O custo operacional efetivo (COE) para o ciclo 2023/24 do algodão em Mato Grosso apresentou leve recuo de 0,92% em março no comparativo com fevereiro, ficando cotado em média em R$ 14,785,66 por hectare. A retração foi puxada pelo recuo de 0,69% e 0,67% nos custos com defensivos e macronutrientes, respectivamente.

O custo de produção consta no Projeto Rentabilidade no Meio Rural em Mato Grosso, divulgado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT).

O levantamento refere-se ao custo de produção mensal do algodão.

Despesas com arrendamento e beneficiamento recuam

Segundo o levantamento, além dos defensivos e macronutrientes, a queda nas despesas com arrendamento e classificação/beneficiamento, devido a diminuição nos preços da soja e do caroço nesta ordem, também contribuiu para a baixa.

“Desse modo, considerando a mesma produtividade da safra 2022/23 de 115,76 arrobas por hectare, é necessário que o cotonicultor venda a sua pluma a pelo menos R$ 127,73 por arroba para cobrir o seu COE. Por fim, o preço ponderado da fibra negociado até março de 2023 é 8,68% maior que o ponto de equilíbrio, no entanto, essa diferença tem ficado cada vez menor, devido às desvalorizações no preço da fibra”, diz o Imea.

O custo total para produzir um hectare de algodão na safra 2023/24 ficou em média a R$ 16.912,66, de acordo com o levantamento.