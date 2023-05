Daniel Alves é hostilizado por detentos na prisão ‘Você é estuprador’

Um companheiro de prisão de Daniel Alves fez revelações sobre a situação do jogador brasileiro, detido no centro penitenciário Brians 2 desde janeiro deste ano. As informações são do programa Fiesta, da TV espanhola.

O relato foi feito por um detento com contato diário com o lateral-direito. Segundo essa pessoa, Alves tem recebido xingamentos de outros presos durante os momentos de refeição compartilhada.

“Há pessoas mal-educadas no refeitório, que, quando todos estão comendo juntos, batem no vidro e gritam: ‘Você [Daniel Alves] é um estuprador’, além de proferirem ofensas de cunho homofóbico.”

Durante o período desde que foi preso, Daniel esteve no foco de notícias pelas sucessivas mudanças de depoimentos em relação à acusação de ter cometido violência sexual contra uma jovem em uma boate em Barcelona e também pelo anúncio de separação feito por sua ex-esposa, a modelo Joana Sanz.

A aparência física do jogador também apresentou uma mudança marcante. “Ele está mais magro, abatido. Às vezes parece triste”, revela a fonte ouvida pelo programa, que ressalta que, durante todo o tempo no cárcere, Alves insiste ser inocente.

“Ele disse que tudo o que aconteceu foi consentido, que estava tudo bem, que foi uma noite de festa”, completa.

Futebol é a distração

A última vez que Daniel Alves esteve em campo profissionalmente foi no dia 8 de janeiro, quando atuou por 45 minutos na vitória do Pumas contra o Juárez, pelo Campeonato Mexicano. Menos de duas semanas depois, foi detido e teve o contrato rescindido.

Aos 40 anos recém-completados, o brasileiro encontra no futebol uma das únicas atividades que pratica na prisão. Em outras situações, é difícil ver o jogador nas áreas comuns de Brians 2.

“Ele não sai. Ele sai apenas para a área poliesportiva, quando joga futebol contra os detentos de outros módulos. Caso contrário, fica na própria unidade, assistindo à televisão em uma sala.”