‘Desafio da pimenta’ acende alerta de autoridades e já mandou gente para o hospital

Comer pimenta e produtos extremamente ardidos é um desafio popular na internet. Em vídeos publicados principalmente no TikTok, jovens comem as pimentas consideradas mais fortes do mundo — e sofrem no processo.

Desafios do tipo somam mais de 200 milhões de visualizações, segundo a rede social, agrupados com títulos e hashtags como chili challenge (desafio da pimenta) e #worldhottestpepper (a pimenta mais ardida do mundo).

A série de desafios chama ainda mais atenção após Thais Medeiros, de 25 anos, ser internada em fevereiro, depois de cheirar pimenta e ter uma forte reação alérgica. A jovem segue hospitalizada e apresenta sequelas cerebrais.

Nos vídeos do desafio, influenciadores aventureiros e até chefs profissionais comem as pimentas consideradas mais ardidas do mundo e até chegam a avisar que “podem ir para o hospital”.

A ideia é mostrar resistência à picância de diversos tipos de pimenta, o que às vezes é feito até mesmo em transmissões ao vivo.

Além da pimenta em si, também estão incluídos no desafio pratos extremamente apimentados e misturas industrializadas picantes.

Apesar dos riscos envolvidos com possíveis alergias ao alimento — consideradas raras, mas que podem ser desenvolvidas em qualquer momento da vida —, a prática segue popular em redes sociais e já foi causa de hospitalizações.

Chiclete picante

No início de abril, policiais de Massachusetts, nos Estados Unidos, emitiram um alerta após dez crianças de uma escola de ensino fundamental serem internadas.

O motivo era o Trouble Bubble, um chiclete usado em desafios virais. Segundo testemunhas, os alunos choraram, tiveram dores intensas no estômago, ficaram tontos e vomitaram após mascarem o produto.

“É algo que você vê em um filme de terror. Honestamente, parecia que essas crianças estavam sob ataque”, disse Kathleen Woodard, mãe de um dos alunos hospitalizados, ao site Western Mass News.

Apenas o “desafio do chiclete”, uma espécie de subdesafio apimentado, tem mais de 11 milhões de visualizações agrupadas na hashtag #troublebubble.

Após o caso, o TikTok passou a sinalizar os vídeos do desafio com o aviso: “Participar desta atividade pode resultar em ferimentos em você ou em outras pessoas”.

Em um aviso publicado no Facebook, a polícia de Southborough, cidade onde houve a hospitalização em massa, disse que o chiclete usa oleoresina capsicum, o mesmo composto do spray de pimenta.

No entanto, as autoridades ressaltam que o spray tem nível de picância de 1 a 2 milhões de unidades de Scoville, a escala usada para medir a picância de qualquer produto a entrar em contato com humanos. A bala tem picância avaliada em 16 milhões de unidades.

Para ter uma ideia de comparação, a pimenta-bode — a que causou a forte reação alérgica em Thais Medeiros — tem cerca de 200 mil unidades Scoville.

“Não consigo respirar”

Outro desafio similar, chamado One Chip Challenge, levou ao menos uma pessoa ao hospital.

O desafio consiste em comer um chip de tortilla que, segundo o anúncio, é feito de “duas das pimentas mais picantes do mundo”.

Após comer o produto, que vem em uma embalagem em forma de caixão, uma jovem chamada Angela foi direto para o hospital.

Segundo um vídeo que ela publicou no TikTok em setembro de 2022, ela só aceitou o desafio após receber US$ 50 (R$ 250, na cotação atual) de um tio.

“Eu estava sentada na cama e meu estômago começou a queimar, muito, muito. E pensei: ‘não consigo lidar com isso'”, disse Angela, em um vídeo visto 10 milhões de vezes, que não está mais disponível após ela tornar a conta privada.

“Foi muito ruim, eu não conseguia respirar”, completou ela, que só melhorou após três horas de tratamento em um hospital.