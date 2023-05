Dizem que no muro da casa do filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900), havia a seguinte inscrição: “Deus está morto. Nietzche”. A ideia é mais antiga que ele, já que seu predecessor Hegel já havia cunhado a expressão. Não é que Nietzche estivesse afirmando a morte física de Deus porque ele nem acreditava na existência de um Deus. O filósofo buscava construir uma estrutura moral e ética que permitissem garantir a continuidade da sociedade para depois do fim da ideia de Deus, que, segundo ele, desapareceria em pouco tempo por conta do avanço científico. Ironicamente, depois de sua morte picharam seu muro com um outro dizer: “Nietzche está morto. Deus”.

Em abril de 1966, a capa da revista americana “Time” trouxe a frase em tom de pergunta: “Is God Dead?” (“Deus está morto?”), ao que respondeu Billy Graham, um dos maiores nomes da fé cristã nos Estados Unidos: “Não, Deus não está morto! Falei com Ele esta manhã”. Achei incrível a resposta. “Falei com Ele esta manhã” ainda reverbera em meu peito. A oração é realmente o caminho de nos mantermos vivos, nós e Deus.

Orar não é uma petição em monólogo; não se trata de ir a Deus com uma lista de compras, e sim com uma página em branco para que Ele nela inscreva nosso dia. Orar tampouco significa algum momento para agradecer a Deus pelo que já temos recebido. Deixe-me ser mais claro. Se você se chega a Deus apenas para pedir-Lhe ou agradecer-Lhe por algo, assemelha-se ao filho que não enxerga mais o pai, e sim apenas as coisas que o pai pode dar ou já lhe deu. Orar não é pedir ou agradecer (se bem que devemos fazer nossas petições conhecidas diante de Deus e sermos gratos o tempo todo a Ele pelo que já temos), mas ter comunhão com Deus.

Se eu pudesse pedir para Jesus me ensinar algo, talvez lhe pedisse para me ensinar como curar um cego ou um leproso. Talvez, que me ensinasse a andar sobre as águas ou como transformar essa água em vinho. Quem sabe eu pedisse ao Mestre que me ensinasse a ressuscitar os mortos ou a multiplicar os pães. Mas Seus discípulos lhe pediram: “Mestre, ensina-nos a orar”. Eu tenho um palpite do porquê.

É que Jesus era um homem de oração. Ele passava madrugadas inteiras em intercessão e, no dia seguinte, ao entrar em uma cidade ou aldeia, realizava Seus grandes feitos e milagres. Seus seguidores notaram que Ele dispendia horas em oração, e minutos em milagres. Concluíram, então, que aquilo em que Jesus gastava mais tempo era mais importante do que aquilo que realizava em segundos. Entenderam que a oração era a chave, a fonte do Seu grande poder.

A oração não torna Deus vivo; ela nos vivifica. Ora é como respirar, é encher-se do divino, é completar-se como ser. Costumo dizer que o conhecimento da Palavra de Deus e a oração são as duas asas do avião. Se quiser alçar voos mais altos, não se esqueça de atender à Palavra e de orar com mais frequência. Um bom final de semana a todos!