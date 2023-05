Dono de conveniência é preso por tráfico de drogas

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Parque dos Lírios, em Rondonópolis (MT). Os policiais apreenderam 29 porções de substância análoga a maconha, 40 porções de cocaína, balança de precisão e outros materiais.

A PM recebeu uma denúncia de que o proprietário de uma conveniência estaria praticando venda ilícita de entorpecente no estabelecimento. Diante da informação, a guarnição obteve êxito ao abordar o suspeito em um veículo Siena prata chegando na residência dele.

Os policiais encontraram no carro do suspeito, embaixo do banco do passageiro uma bolsa contendo todo o material ilícito.

Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.