Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma moto e um ônibus, na manhã desta segunda-feira (29), em um cruzamento no bairro Jardim Vitória, em Primavera do Leste (MT).

Conforme informações, no local não possui sinalização.

Após o acidente, as duas mulheres que estavam na moto ficaram feridas. A equipe do SAMU compareceu no local e constatou que uma das mulheres teve múltiplas fraturas pelo corpo.

As duas vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).